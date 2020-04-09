Готовы ли в Киеве к "второй волне" коронавируса: власти дали ответ

В Киеве больницы готовы к приему "второй волны" больных коронавирусом COVID-19 и людей с подозрением.

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Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook. По его словам, все соответствующие учреждения имеют кадровый и материально-технический потенциал для этого.

"Сегодня (8 апреля. – Ред.) завершил объезд больниц, которые определены для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус. Руководители учреждений уже отработали логистику приема больных и готовы их принимать", – подчеркнул Поворозник.

Власти рассказали, готовы ли в Киеве ко "второй волне" коронавируса Facebook/Николай Поворозник

"Инфекционные отделения медицинских учреждений укомплектованы необходимой медицинской техникой и частично обеспечены лекарственными препаратами. В некоторых отделениях организовано дополнительное разведение кислородной сети. Это необходимо для предоставления кислородной терапии больным коронавирусом", – добавил он.

По словам чиновника, медучреждения получили достаточное количество дезинфицирующих средств для санитарной обработки помещений. Также Поворозник добавил, что его очень порадовала уверенность самих врачей.

"Замечу, сегодня мы в первую очередь обеспечиваем всем необходимым медицинские учреждения "первой волны". В случае госпитализации больных в учреждения "второй волны" в оперативном режиме будет осуществляться перераспределение необходимых средств", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.

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