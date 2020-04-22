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22 апреля • обновлено в 03:53
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Фото киевского торта вызвало ностальгию в сети

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Архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.

Соответствующий снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На нем изображена женщина с разукрашенным тором в руках, а еще десятки похожих изделий на столе и коробки для них на стеллажах.

"Раньше киевские торты не были одинаковыми. Маслянистый крем наносился вручную, и каждый торт имел свой "почерк", – написал автор поста.

Киевский торт

Киевский торт

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать снимок.

"Вкус детства, память об Оболони и универсаме. Там сзади очередь была, и я стояла, чтобы родственникам купить и передать через проводника", "Бабушка рассказывала, что торт можно было купить в одном месте – напротив Охматдета. Очередь в 5 утра стояла уже очень длинная", "Это правда, мама моей подруги работала и рассказывала, как они делают торты и как украшают вручную", "Киевский торт – это не просто торт, это целый мир вкуса, праздника, дома, каштанов, Киева", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало раритетное фото летней площадки ресторана "Метро" на улице Крещатик в Киеве.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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