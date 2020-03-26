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26 марта • обновлено в 14:55
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Если нет декларации с врачом: Кличко дал советы киевлянам с подозрением на коронавирус

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Врачи Киева окажут помощь всем каждому человеку, у которого будет подозрение или заболевания коронавирусом COVID-19, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом, или нет.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА. Он ответил на вопросы журналистов и пользователей соцсетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы должны оказывать медицинскую помощь всем, у кого будет обнаружено коронавирус или подозрение на заболевание. Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль – врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости – направит к одному из семи определенных лечебных центров", – пояснил мэр столицы.

Кличко дал советы киевлянам с подозрением на коронавирус. Иллюстрация

Кличко дал советы киевлянам с подозрением на коронавирус. Иллюстрация

Однако, по словам Кличко, те, кто подписал декларацию, имеют преимущества. В частности, это право на бесплатные анализы, ведь деньги за это государство перечисляет по программе "Деньги следуют за пациентом". А еще они могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует сам город.

"Напомню, что срок, в который можно подписать декларацию, неограничен. И сделать это можно даже во время приема у врача. Поэтому, не медлите", – добавил глава столицы.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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