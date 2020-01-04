"Были времена!" Архивное фото новогодней елки на левом берегу Днепра растрогало киевлян

В сети появилось архивное фото новогодней елки на левом берегу Киева в 1950-х годах.
Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он собрал более тысячи лайков и около сотни комментариев.
"Улица Строителей, 1950-е. В то время и на левом берегу ставили новогоднюю елку", – говорится в посте.
Новогодняя елка на левом берегу Киева
Клуб коренного киевлянина
В комментариях киевляне начали вспоминать прошлое и делиться своими мыслями.
"Старая Дарница с тех пор так и не изменилась...", "Есть, что вспомнить. Эх, были времена...", "Это массив Соцгород, вспоминаю с ностальгией", "Да! Так! Такие были времена! Ужас – это когда красивые елки и убогие душой люди", – написали они.
Комментарии пользователей о новогодней елке на левом берегу
Скриншот
Комментарии пользователей о новогодней елке на левом берегу
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.
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