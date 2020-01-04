"Были времена!" Архивное фото новогодней елки на левом берегу Днепра растрогало киевлян

В сети появилось архивное фото новогодней елки на левом берегу Киева в 1950-х годах.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он собрал более тысячи лайков и около сотни комментариев.

"Улица Строителей, 1950-е. В то время и на левом берегу ставили новогоднюю елку", – говорится в посте.

Новогодняя елка на левом берегу Киева Клуб коренного киевлянина

В комментариях киевляне начали вспоминать прошлое и делиться своими мыслями.

"Старая Дарница с тех пор так и не изменилась...", "Есть, что вспомнить. Эх, были времена...", "Это массив Соцгород, вспоминаю с ностальгией", "Да! Так! Такие были времена! Ужас – это когда красивые елки и убогие душой люди", – написали они.

Комментарии пользователей о новогодней елке на левом берегу Скриншот

Комментарии пользователей о новогодней елке на левом берегу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.

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