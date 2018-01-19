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Британская певица тайно сняла эмоциональный клип в Киеве

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Британская певица Джори Смит сняла в Киеве свой новый трогательный клип (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видео было опубликовано на официальном канале певицы в YouTube.

Экранизированная композиция получила название "Let Me Down" и была записана в коллаборации с хип-хоп грайм-музыкантом Stormzy.

В качестве режиссера ролика выступил Гектор Докрилл, который известен своими предыдущими клипами для Джори "On My Mind" и "Beautiful Little Fools".

Сьемки ролика проходили на нескольких киевских локациях, в частности в клипе можно увидеть Гидропарк и театр на Подоле.

По сюжету клипа, Джори Смит играет роль киллера, который в конечном результате не выполняет свое задание.

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"Много значит для меня": известный британский певец снял трогательный клип в Киеве

Посмотреть клип можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", популярная зарубежная группа NCT тайно снимает клип в Киеве.

Место
УкраинаКиев
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