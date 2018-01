Британская певица тайно сняла эмоциональный клип в Киеве

Британская певица Джори Смит сняла в Киеве свой новый трогательный клип (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видео было опубликовано на официальном канале певицы в YouTube.

Экранизированная композиция получила название "Let Me Down" и была записана в коллаборации с хип-хоп грайм-музыкантом Stormzy.

В качестве режиссера ролика выступил Гектор Докрилл, который известен своими предыдущими клипами для Джори "On My Mind" и "Beautiful Little Fools".

Сьемки ролика проходили на нескольких киевских локациях, в частности в клипе можно увидеть Гидропарк и театр на Подоле.

По сюжету клипа, Джори Смит играет роль киллера, который в конечном результате не выполняет свое задание.

Посмотреть клип можно здесь:

