Большой снег пришел в Киев: что творится на дорогах

В Киев 12 декабря пришел циклон и принес с собой снег, к вечеру ожидается большой снегопад. По состоянию на 10:30 ухудшение погодных условий пока не привело к большим пробкам.

Как сообщает корреспондент ObozTV, многие водители прислушались к призывам киевских властей и оставили авто дома. В то же время общественный транспорт переполнен.

Самый большой снегопад ожидается к вечеру, поэтому метро может быть переполнено. Киевская подземка сегодня будет работать в особом режиме – с 21:00 до 22:00 на вход закроют станции "Олимпийская", "Льва Толстого" и "Дворец спорта". При этом метро будет работать на час дольше из-за футбольного матча между донецким "Шахтером" и французским "Лионом".

Ситуация с заторами по состоянию на 11:00

Как сообщал ObozTV, ранее власти Киева отчитались о срочных мерах в связи с приближением снегопада. Коммунальная техника приведена в состояние готовности, эвакуаторы готовы очищать проезжую часть от припаркованных авто, которые мешают убирать снег. Не исключено ограничение движения на отдельных улицах.

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