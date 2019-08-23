Аж 400 тонн! На Киевщину привезли херсонские арбузы

В четверг, 22 августа, на грузовом причале филиала "Переяславская" в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевщина) разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов из Херсона.

Как сообщили на странице компании ООО СП "Нибулон" в Facebook, она преодолела путь за четверо суток (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После разгрузки арбузы доставят в супермаркеты.

На Киевщину привезли херсонские арбузы Facebook/ООО СП "Нибулон"

Так, в прошлом году в супермаркетах Киева подешевели арбузы с восьми гривен до трех за килограмм. Причиной стало то, что 26 августа из Херсона в столицу прибыла баржа с ягодами.

На Киевщину привезли херсонские арбузы Facebook/ООО СП "Нибулон"

В городе Переяслав-Хмельницкий разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов Facebook/ООО СП "Нибулон"

Она преодолела путь за четверо суток Facebook /ООО СП "Нибулон"

На Киевщину привезли херсонские арбузы Facebook/ООО СП "Нибулон"

В городе Переяслав-Хмельницкий разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов Facebook/ООО СП "Нибулон"

Она преодолела путь за четверо суток Facebook/ООО СП "Нибулон"

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что арбузы полезны для спортсменов и людей, занимающихся физической активностью.

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