Аж 400 тонн! На Киевщину привезли херсонские арбузы

В четверг, 22 августа, на грузовом причале филиала "Переяславская" в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевщина) разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов из Херсона.
Как сообщили на странице компании ООО СП "Нибулон" в Facebook, она преодолела путь за четверо суток (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
После разгрузки арбузы доставят в супермаркеты.
На Киевщину привезли херсонские арбузы
Facebook/ООО СП "Нибулон"
Так, в прошлом году в супермаркетах Киева подешевели арбузы с восьми гривен до трех за килограмм. Причиной стало то, что 26 августа из Херсона в столицу прибыла баржа с ягодами.
На Киевщину привезли херсонские арбузы
Facebook/ООО СП "Нибулон"
В городе Переяслав-Хмельницкий разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов
Facebook/ООО СП "Нибулон"
Она преодолела путь за четверо суток
Facebook /ООО СП "Нибулон"
На Киевщину привезли херсонские арбузы
Facebook/ООО СП "Нибулон"
В городе Переяслав-Хмельницкий разгрузили баржу с 400 тоннами арбузов
Facebook/ООО СП "Нибулон"
Она преодолела путь за четверо суток
Facebook/ООО СП "Нибулон"
Смотрите видео по теме:
Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что арбузы полезны для спортсменов и людей, занимающихся физической активностью.
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