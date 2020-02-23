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23 февраля • обновлено в 11:05
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/ Жизнь столицы

Архивное фото Киева растрогало сеть

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В сети появилось архивное фото Индустриального моста в Соломенском районе Киева. Пользователи начали делится своими воспоминаниями из молодости и детства.

Снимок датирован 1982 годом. Его разместили киевлянин Сергей Никитин на странице Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

На фото видно небольшое количество домов, почти пустую дорогу и один лишь длинный старенький автобус.

Индустриальный мост в Киеве

Индустриальный мост в Киеве

Facebook/Сергей Никитин

В сети пользователи принялись активно комментировать снимок, вспоминая свое детство или молодость.

"Дом, милый дом", "Помню, что с мамой днем выходил из садика. Город – пустой. Все на работах. Сейчас практически круглосуточно безумный "движ", "Мой дом еще не построили", "Ох, если бы сейчас было столько машин там, как на фото, я бы на работу добирался в течении 20 минут", "И нет авто... Какая красота была", "Вверху, над лестницей, был "Жовтневий гастроном", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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