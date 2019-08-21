Киев – самый древний и самый большой славянский город. Историческую славу Киеву и объятие города божьей благодатью предрекал еще Андрей Первозванный.

Москва моложе Киева на 700 лет и имеет финно-угорское название. Петербург, вообще, по историческим мерам юнец. Он был построен тоже на территории, где обитало финно-угорское племя ижора, на костях погибших десятков тысяч мобилизованных местных крестьян и 20-и тысяч украинского казацкого войска. Именно потерю такого огромного количества запорожцев на строительных работах Петербурга не мог простить гетман Иван Мазепа, который вошел в тайный союз со шведским королем Карлом XII против Петра I.

Новости Поход на Москву

Конец 70-х годов прошлого века, я с группой одноклассников старшего возраста прибываю в Москву на школьную экскурсию. Каково было наше удивление, когда мы услышали совершенно другой русский язык, чем тот, что мы слышали на центральном советском телевидении. Все москвичи "акают" и нас мгновенно распознают как иногородних. Местные предлагают купить из-под полы фирменные сигареты. Мы соглашаемся, и сразу к нам вопрос: "откуда прибыли?". Скромно отвечаем, что из Киева. Нам в ответ – "а, петлюровцы". Мы так и присели. Никак не могли предположить такой ассоциации киевлян у москвичей…

Через год у нас школьная экскурсия во Львов. Мы сфотографировались возле местной областной партийной газеты "Вильна Украина". За такую фразу в Киеве могли посадить за национализм. Город впечатлил своей архитектурой и барами. В Киеве бары широко открылись лишь через год – прямо перед началом Московской олимпиады, так как часть международных соревнований проходила в украинской столице. Во время отъезда школьной группы из Львова оказалось, что наш дополнительный поезд отменили, и пришлось на вокзале долго ждать перерегистрации билетов. Заходим в привокзальный бар на пиво. Слово за слово, и нас местные распознают как приезжих. Традиционный вопрос: "откуда вы?". Гордо отвечаем, что из Киева. Нам в ответ – "так вы москали". Мы мгновенно переходим на украинский язык. Обстановка накалилась – принять оскорбительное название "москали" мы никак не могли. В баре завязалась массовая драка. После сбития с ног нескольких местных, львовяне нам сразу заявили, что ошиблись и стали называть нас казаками. Мы согласились и предложили помириться. В баре произошло невиданное единение Киева и Львова, а на самом деле украинцев по духу и плоти…

26 апреля 1986 года в Киеве прошло неприметно. О взрыве и аварии на Чернобыльской АЭС почти никто не знал. Для многих понятие радиации было не совсем понятным. После того, как тревогу забила Швеция, советские власти что-то невнятно пробормотали об опасности для здоровья населения. В один момент Киевский вокзал превратился в прифронтовой объект. Десятки тысяч людей хотели в одночасье вырваться из Киева, и не могли. Все железнодорожные и авиабилеты исчезли. Было ощущение, что часть людей выезжала в эти дни даже на крышах поездов. Со значительным опозданием, но украинское правительство и городские власти принимают решение о вывозе на все лето детей школьного возраста из столицы на оздоровление в пионерские лагеря по всей Украине. Школа, где я работал учителем истории (как главный герой известного сериала), выехала в детский лагерь на Арабатскую стрелку. Мало кто знает, что родиной тюльпанов есть Арабатская стрелка, которая появилась на географических картах лишь в 16 веке, так как она образовалась после землетрясения и катастрофического шторма в Азовском море, который намыл узкую территорию суши длинной в десятки километров. Из Крымского ханства луковицы тюльпанов попали на Стамбульский базар, а оттуда голландцы их привозят к себе на родину, где прославились на весь мир ведением бизнеса по выращиванию и продажам этих уникальных цветов.

Лето бушует во всю, и группа киевских детей купается в Азовском море под моим присмотром. Ребята выходят на пляж, а там отдыхающие со всей советской страны. Дети стали играться в общей песочнице и вдруг одна заботливая мама кричит своему ребенку, чтобы тот срочно уходил от киевлян, так как они радиоактивные. Я расстроился, но четко услышал "акание" и не удивился…

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!