Коронавирусом заболели еще 57 киевлян: появилась статистика по районам

За прошедшие сутки, 29 июня, коронавирусом в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что среди новых инфицированных шесть медиков. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Так, за минувшие сутки в столице заболели:

24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет

32 мужчин от 20 до 67 лет

восьмилетний мальчик.

Статистика по коронавирусу в Киеве Telegram Виталия Кличко

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Остальные – лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 16 и в Деснянском районе – 10 случаев.

Статистика по коронавирусу в Киеве Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждено 44 344 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 были обнаружены за минувшие сутки.