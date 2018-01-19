Корь атакует Киев: появились новые данные о больных

В Киеве по состоянию на 19 января зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, в том числе 81 - среди детей до 17 лет.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"Наблюдается тенденция к замедлению темпов заболеваемости корью. Этому, безусловно, способствует прививочная активность населения и меры, введенные городскими властями. Однако расслабляться рано", - отметила она.

По словам Гинзбург, только за восемь дней 2018 года привилось более 23 тысяч киевлян, подавляющее большинство из них - дети.

Также отдельно директор департамента здравоохранения посоветовала родителям студентов, обучающихся в столице, лично проконтролировать привиты ли их дети.

"Детям до 18 лет прививки делают бесплатно. Загляните в их медицинские карты, позвоните своим студентам и настойчиво посоветуйте посетить терапевта", - призвала Гинзбург.

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