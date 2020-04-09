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9 апреля • обновлено в 07:36
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Когда откроют метро в Киеве и снимут карантин: СМИ узнали дату

2.7т
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Работу метро в Киеве, приостановленного в связи с карантином по всей Украине, могут восстановить 8-9 мая.

Нагрузку на метрополитен будут повышать постепенно. Об этом со ссылкой на источник, приближенный к правительству пишет "Апостроф".

"В случае прекращения карантина или его существенного смягчения – например, восстановление общественного транспорта, в частности, работы метрополитена – этот вопрос будет рассматриваться после майских праздников", – рассказал источник.

Когда откроют метро в Киеве и снимут карантин: СМИ узнали дату

Когда откроют метро в Киеве и снимут карантин: СМИ узнали дату

По его данным, если статистика заболеваемости пойдет на спад, будет рассматриваться два варианта – значительное смягчение карантина или его полное прекращение. Основным вопросом назвали восстановление работы общественного транспорта, чтобы до середины мая войти в рабочий режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров разрабатывает план по снятию карантина, однако это произойдет уже в мае.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
карантин
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