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27 апреля • обновлено в 13:45
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Кличко уволил Слончака после громкого задержания за драку с полицией

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Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака после драки с полицией.

О своем решении он сообщил в понедельник, 27 апреля, на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", – сказал Кличко.

Кличко с позором уволил Слончака

Кличко с позором уволил Слончака

"Хочу извиниться перед правоохранителями и киевлянами за такое ​​недостойное поведение заместителя главы КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", – подчеркнул он.

Таким образом Кличко отреагировал на инцидент, который произошел ночью 27 апреля, и наделал шума в СМИ – Слончак, который ехал в авто с депутатом Киевсовета Людмилой Костенко, устроил перепалку с патрульными, хвастаясь своим положением. Далее он применил физическую силу и был задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, против Слончака открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Виталий Кличко Владимир Слончак Людмила Костенко
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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