Кличко: прокат электросамокатов от Bolt в Киеве – незаконный

Киевский городской глава Виталий Кличко назвал незаконным прокат электросамокатов, организованный в столице компанией Bolt. По словам мэра, эта инициатива не согласована с городскими властями, а движение электросамокатов до сих пор не унормировано в законодательстве.

Об этом говорится в заявлении Кличко, обнародованном на его Телеграмм-канале.

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - заявил Кличко.

Также мэр сообщил: сейчас город готовится к проведению конкурса на предоставление услуги по прокату электросамокатов.

"Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов – по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но - после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении", - подчеркнул Кличко.

Мэр призвал компанию убрать несанкционированные пункты проката, пока это не сделали коммунальщики.

"Я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещеные пункты с электросамокатами. Примером цивилизованного сотрудничества с городом и предоставления услуг законным способом является работа пунктов велопроката, которые уже два года успешно работают в столице и расширяют сеть", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко пригрозил усилением карантина в Киеве : в течение последних дней столица бьет рекорд за рекордом по количеству новых случаев заражения коронавирусной болезнью.