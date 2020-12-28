Проект кинотеатра 'Киевская Русь' после ремонта и 40 лет назад: в сети показали фото

В сети показали визуализацию обновленного фасада кинотеатра "Киевская Русь" в столице Украины.

Как сообщила первая заместительница директора "Киевкинофильма" Лариса Зубенко в Facebook, официально проект представят в 2021 году.

"На базе кинотеатра хотят создать современный мультифункциональный культурный центр с внедрением новейших технологий кинопоказа", – отметила она.

Также уже сделано техническое обследование строительных конструкций, инженерных сетей и систем здания для определения возможности выполнения капитального ремонта.

Кинотеатр "Киевская Русь" – самый большой коммунальный кинотеатр Киева, в нем есть два зала на 1192 места и 176 мест, был построен в 1982 году на месте бывшего кинотеатра "Комунар".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице реорганизуют также кинотеатры коммунальной собственности "Братислава", "Лейпциг", "Ленинград", "Россия", "Флоренция", "Кинотеатр им. Т.Шевченко" и "Загреб".