Киеврада собралась впервые с мая: во фракциях произошли серьезные изменения

В Киеве 24 октября состоялось первое с мая заседание городского совета. На него пришли 74 из 120 депутатов, а открыл его мэр столицы Виталий Кличко.

В прошлый раз Киеврада собиралась лишь в мае. С тех пор заседания не могли состояться из-за отсутствия кворума, поскольку на них регистрировались менее 61 депутата. В пресс-службе КГГА уточнили, что одним из главных обсуждаемых вопросов стал старт отопительного сезона.

Также в городском совете произошли изменения в составах фракций. Из "Солидарности" вышли Александр Пабат, Олег Петровец, Илья Сагайдак и Александр Харченко. Из "Батькивщины" – Сергей Римаренко, Ваган Товмасян и Сергей Паладий.

Заседание Киеврады КГГА

Депутат Александр Ткаченко заявил о создании межфракционного объединения "Наш Киев", к которому присоединились Сергей Гусовский и покинувший "Солидарность" Сагайдак.

По словам Ткаченко, официально о создании этого объединения объявят на следующем заседании Киеврады.

Как писал OBOZREVATEL, 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевраду VIII созыва и назначить досрочные выборы. Он аргументировал это тем, что депутаты не приходят на заседания, из-за чего не может собраться кворум.

Позднее в партии "Слуга народа" заявили, что устные обращения Кличко не могут быть поводом для обсуждения в Раде.

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