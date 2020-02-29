Киев передал Минздраву 100 костюмов биологической защиты для медиков – Кличко

Киев передал Министерству здравоохранения 100 костюмов биологической защиты для украинских медиков, которые будут работать с пациентами с подозрением на заболевание коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"На уровне МОЗ, государства вот этих костюмов защитных не было. Город Киев передало 100 специальных костюмов защиты министерству, - сообщил Кличко. - Это подтверждение слов, здесь звучали: политики противодействия и предупреждения распространения коронавируса на уровне государства, к сожалению, нет ", - сказал мэр Киева.

Также он отметил, что столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус и планирует установить его в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

Виталий Кличко

"Мы заказали оборудования для экспресс-тестов, с помощью которых в течение 30-40 минут можно получить результаты диагностики. Я поручил, чтобы такое оборудование установили в "воздушных воротах" Киева - в Борисполе и Жулянах. Чтобы оперативно выявлять людей с подозрением на коронавирус ", - добавил Кличко.

Также он напомнил, что в столице проводят теоретическую подготовку медиков. А сегодня в одной из больниц произошли и практические занятия по выявлению коронавируса и проведения противоэпидемических мероприятий. В учениях приняли участие медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти.

По словам Виталия Кличко, столичная власть осуществляет превентивные мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. В частности, весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дизенфикуючимы средствами.

А в 7 столичных больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на вирус Covid – 19 (коронавирус).

Всего развернуто почти 500 коек - для взрослых, детей и беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем, мэр Киева призвал украинский соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены, чтобы обезопасить себя от заражения коронавируса.

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