Главная Новости
10 июня • обновлено в 11:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Киев не будет ослаблять карантин: в КГГА назвали причину

895
Читать материал на украинском

В Киеве с 10 июня не ослабят карантинные мероприятия из-за отсутствия оснований для этого.

Об этом говорится в обнародованном на сайте городской власти протоколе №40 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 9 июня.

Так, согласно документу, по состоянию на 9 июня в городе:

  • инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения): 15,23 человек на 100 тыс. населения;

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 42,64%;

  • среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: 63,33 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Киев не будет ослаблять карантин: в КГГА назвали причину

Таким образом показатели, определенные постановлением Кабмина, не соответствуют возможности перехода к следующим этапам ослабление карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги