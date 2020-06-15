Курсирование рейсового автобуса Kyiv Boryspil Express, сообщением Киев-Борисполь-Киев, возобновляется в понедельник, 15 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзалізниці" в Telegram-канале. Поезда будут останавливаться на станицах "Выдубичи" и "Дарница".

"С 15 июня возобновляем курсирование Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". Берегите здоровье, не забывайте о средствах защиты и планируйте путешествия!", – предупредили железнодорожники.

Со своей стороны в "Укрзалізниці" пообещали тщательно дезинфицировать поезда перед рейсами и после них, а бригады железнодорожников обеспечить масками другими средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, опубликовано расписание движения экспресса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Киеве частично возобновили движение городских электропоездов. Электрички будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.