"Им некуда идти!" В "Феофании" озвучили тревожные данные об освобожденных пленных

90% освобожденным из плена в результате обмена украинцам некуда идти после выписки из больницы, так как у них нет жилья.
Такое заявление во время брифинга сделал заместитель главврача "Феофании" Андрей Строкань. По его словам, на данный момент критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет.
В то же время, он уточнил, что через несколько дней с пациентами будут проводиться амбулаторный и психологический этапы восстановления.
Обмен пленными
ТСН
"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания", – сказал Строкань.
Напомним, по словам врачей "Феофании", освобожденные из плена "Л/ДНР" украинцы получили посттравматические стрессовые расстройства.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.
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