"Газовая камера!" В Киеве вышли на митинг против едкого тумана

В четверг, 24 октября в Киеве на Осокорках прошел митинг против загрязнения воздуха.
Группа людей вышла на мост над проспектом Бажана, развесив над дорогой плакаты, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
Люди на мосту требовали разобраться с ситуацией, из-за которой в Киеве за последние дни образовался густой туман. Митингующие жаловались на ухудшение состояния здоровья.
"Хотим дышать, а не задыхаться", "ПОХ – газовая камера", "Хватит травить Дарницу", "Хочу дышать чистым воздухом", – написано на плакатах.
Отметим, что Дарницкий район столицы считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. ПОХ – это микрорайоны Позняки, Осокорки, Харьковский.
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Митинг в Киеве против загрязнения воздуха
Ранее в КГГА сообщил, что туман, который уже несколько дней наблюдается в Киеве, вызван особенностями температурного режима в октябре.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.
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