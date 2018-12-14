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/Новости Киева

''Дядя, пусти!'' В Киеве мужчина пытался похитить ребенка

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В Соломенском районе Киева неизвестный мужчина напал на пятиклассницу и силой пытался ее увести за гаражи. Девочку спасла учительница, которая в это время выгуливала собаку и услышала крики.

Как написал на своей странице в Facebook киевлянин под ником A.S. Ustenko, попытка похищения ребенка произошла на бульваре Вацлава Гавела.

"Услышала детский голос: "Дядя, пусти!". Обернувшись, заметила мужчину. Он, удерживая за шею, толкал маленькую девочку в сторону гаражей", — сообщила женщина.

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Место нападения

Место нападения

Facebook A.S. Ustenko

Оценив ситуацию, она начала громко кричать и требовать отпустить ребенка. Нападающий, испугавшись, отпустил девочку и скрылся. По словам женщины, он был высоким, с вытянутым лицом, в возрасте от 40 лет.

''Дядя, пусти!'' В Киеве мужчина пытался похитить ребенка

Facebook A.S. Ustenko

''Дядя, пусти!'' В Киеве мужчина пытался похитить ребенка

Facebook A.S. Ustenko

Позже также выяснилась личность самой девочки — она является ученицей пятого класса школы №54.

"Со слов девочки удалось узнать, что она ждала свою подругу в подъезде дома, как вдруг сзади к ней подошел незнакомый мужчина, запугал, приказал молчать и, удерживая ее за шею, начал толкать в сторону гаражей и разваленных мусорных баков", — сообщил также детали киевлянин.

Место происшествия на карте

Место происшествия на карте

Как писал OBOZREVATEL, схожий случай произошел в декабре в Оболонском районе Киева. Мужчина средних лет "караулил" детей возле центра творчества, и подошел "знакомиться" к ребенку, который шел домой один.

Он попросил у него "помочь найти тихое место", после чего пытался завлечь мальчика в подвал жилой многоэтажки.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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