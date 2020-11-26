В Киеве мужчина устроил драку в магазине: продавщица отбивалась веником. Видео

В Деснянском районе Киева мужчина зашел в магазин, начал хаотично хватать продукты с витрины и замахиваться на продавщицу.

Женщине пришлось "вооружиться" веником и защищаться. Соответствующее видео под названием "Битва за еду" опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

Также уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Троещина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вишневом Киевской области произошла массовая драка. За ней последовала перестрелка, в ходе которой один человек получил огнестрельное ранение.