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1 июня • обновлено в 21:58
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"Донецкий" отстреливался, а задержали россиянина: новые подробности "Броваров-2" в центре Киева

  • В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

  • Напуганные жители столицы позвонили в полицию

  • На место ЧП приехали несколько патрулей и "скорая помощь"

  • Выяснилось, что в разборках участвовало около 20 человек, а среди задержанных оказался гражданин РФ

26.2т
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В массовом побоище в Печерском районе Киева, которое уже успели назвать "Бровары-2", участвовало около 20 человек, а среди задержанных оказался гражданин Российской Федерации.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, выяснение отношений касалось "определенных бизнес-вопросов".

"По сути, это была "стрелка" с участием двух групп. Однако очень быстро разговор перешел в силовую "стадию" и началась драка", – рассказал источник.

Полицию вызвали жители соседних домов. Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что стрельба велась из BMW X5 с донецкими номерами.

В драке участвовало около 20 человек, большинству удалось сбежать до приезда правоохранителей

В драке участвовало около 20 человек, большинству удалось сбежать до приезда правоохранителей

В передней дверце автомобиля во время обыска нашли отстрелянную гильзу, а в багажнике – гладкоствольное ружье "Armsan". Как выяснилось, оно принадлежит 24-летнему парню, которому в результате драки понадобилась медицинская помощь.

Его с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами "скорая помощь" отвезла в БСМП. По предварительной информации, именно он сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, чтобы отпугнуть "противника".

Драка со стрельбой произошла возле ресторана “Марокана" на бульваре Леси Украинки

Драка со стрельбой произошла возле ресторана “Марокана" на бульваре Леси Украинки

Большая часть участников побоища разбежались, однако правоохранителям удалось задержать двоих. 28-летний украинец и 24-летний гражданин России были доставлены в районное управление полиции.

Массовая драка на Печерске

Массовая драка на Печерске

Скриншот из видео

Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины, санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в г. Бровары 29 мая произошла перестрелка в стиле 90-х: уже задержаны 28 человек, есть пострадавшие. А в Киеве 1 июня мужчина грозился взорвать мост Метро.

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
стрельба криминал Драка
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