Выяснилось, что в разборках участвовало около 20 человек, а среди задержанных оказался гражданин РФ

На место ЧП приехали несколько патрулей и "скорая помощь"

В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

В массовом побоище в Печерском районе Киева, которое уже успели назвать "Бровары-2", участвовало около 20 человек, а среди задержанных оказался гражданин Российской Федерации.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, выяснение отношений касалось "определенных бизнес-вопросов".

"По сути, это была "стрелка" с участием двух групп. Однако очень быстро разговор перешел в силовую "стадию" и началась драка", – рассказал источник.

Полицию вызвали жители соседних домов. Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что стрельба велась из BMW X5 с донецкими номерами.

В драке участвовало около 20 человек, большинству удалось сбежать до приезда правоохранителей

В передней дверце автомобиля во время обыска нашли отстрелянную гильзу, а в багажнике – гладкоствольное ружье "Armsan". Как выяснилось, оно принадлежит 24-летнему парню, которому в результате драки понадобилась медицинская помощь.

Его с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами "скорая помощь" отвезла в БСМП. По предварительной информации, именно он сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, чтобы отпугнуть "противника".

Драка со стрельбой произошла возле ресторана “Марокана" на бульваре Леси Украинки

Большая часть участников побоища разбежались, однако правоохранителям удалось задержать двоих. 28-летний украинец и 24-летний гражданин России были доставлены в районное управление полиции.

Массовая драка на Печерске Скриншот из видео

Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины, санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в г. Бровары 29 мая произошла перестрелка в стиле 90-х: уже задержаны 28 человек, есть пострадавшие. А в Киеве 1 июня мужчина грозился взорвать мост Метро.

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