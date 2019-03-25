В популярном фитнес-клубе Киева загадочно умер мужчина: что известно

В понедельник, 25 марта, в киевском фитнес-клубе Sport Life скончался мужчина.

Смерть наступила около 14:00, сообщает "Информатор". Уточняется, что это произошло на Троещине, в фитнес-центре на проспекте Владимира Маяковского, 44.

На место вызывали врачей, которые по приезду подтвердили факт смерти, а также полицию и следственно-оперативную группу.

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По словам полицейских, мужчина был посетителем клуба. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений Sport Life, предварительно, он подскользнулся в бассейне, однако эту информацию пока не подтвердили.

Как ранее сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского райуправления полиции Наталья Федоровская, погибший — 57-летний житель Оболони. Некоторые свидетели утверждают, что мужчине стало плохо, на глазах у людей он присел.

Вход в Дворец спорта на некоторое время закрыли, людей вывели из здания. Персонал заведения от комментариев отказался.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Электриков 25 марта водитель Mazda сбил на переходе человека и вылетел на встречную полосу. От удара пешехода отбросило головой в бордюр, он скончался до прибытия скорой помощи.

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