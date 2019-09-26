В Киеве грузовик упал на легковушку: фото и видео серьезного ДТП

В Голосеевском районе Киева в четверг, 26 сентября, произошло серьезное ДТП.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, авария случилась по улице Васильковской (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, в результате неудачного маневра на дороге грузовик Mercedes упал на автомобиль Mazda. Данных о пострадавших в аварии пока нет.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Как писал OBOZREVATEL:

Накануне в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.

Ранее в украинской столице столкнулись сразу три фуры, из-за чего пострадал один человек. Инцидент случился на Столичном шоссе вблизи проспекта Науки.

По данным Департамента патрульной полиции, в течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы. Всего зафиксировано более 86 тысяч аварий за 2019 год.

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