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26 сентября • обновлено в 20:52
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В Киеве грузовик упал на легковушку: фото и видео серьезного ДТП

2.2т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева в четверг, 26 сентября, произошло серьезное ДТП.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, авария случилась по улице Васильковской (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, в результате неудачного маневра на дороге грузовик Mercedes упал на автомобиль Mazda. Данных о пострадавших в аварии пока нет.

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Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Как писал OBOZREVATEL:

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Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
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