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Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

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В Киеве в пятницу, 28 декабря, на движущийся по дороге автомобиль упал фонарный столб.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, это произошло возле Куреневского рынка (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

ЧП, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

facebook.com/vlad.life

Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

facebook.com/vlad.life

В результате оборваны электрические провода, а также провода троллейбусной линии, передает "Киев Оперативный". Движение в сторону площади Шевченко по ул. Кирилловской (Фрунзе) заблокировано.

Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

lb.ua

Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье бетонный столб, зацепленный лесовозом, упал на коляску с ребенком, которую мама малыша везла по тротуару. В результате ЧП ребенок погиб.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

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Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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ДТПавтофотографиивидео
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Видимо рядом, Порошенко проезжал )))
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