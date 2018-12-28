Столб раздавил авто: в Киеве произошло необычное ЧП на дороге. Появились фото и видео

В Киеве в пятницу, 28 декабря, на движущийся по дороге автомобиль упал фонарный столб.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, это произошло возле Куреневского рынка (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

ЧП, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

facebook.com/vlad.life

facebook.com/vlad.life

В результате оборваны электрические провода, а также провода троллейбусной линии, передает "Киев Оперативный". Движение в сторону площади Шевченко по ул. Кирилловской (Фрунзе) заблокировано.

lb.ua

lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье бетонный столб, зацепленный лесовозом, упал на коляску с ребенком, которую мама малыша везла по тротуару. В результате ЧП ребенок погиб.