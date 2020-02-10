Облили краской и "запенили" дверь: хулиганы устроили ЧП в Киевраде

Неизвестные залили монтажной пеной замок входной двери приемной депутатов Киеврады, которая находится на улице Маршала Тимошенко в украинской столице.

Инцидент произошел в Оболонском районе в ночь на понедельник, 10 февраля, сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

"На место выезжали сотрудники полиции Оболонского района. От владельцев приемной поступило соответствующее заявление. На замочной скважине есть фрагмент монтажной пены, стены облеплены наклейками и облиты краской", – рассказали правоохранители.

Уточняется, что действия неизвестных расцениваются как хулиганство. Копы ищут злоумышленников.

Дверь приемной депутатов Киеврады залили монтажной пеной Еспресо

Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в ночь на 10 февраля неизвестные облили зеленой краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Он находится в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины.

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