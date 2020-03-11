На улице Институтской в Киеве в среду, 11 марта, состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана.

Эксперимент в деле по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года провели следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, и Государственного бюро расследований, передает пресс-служба ведомства.

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

"Цель эксперимента – установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющейся у них нарезного табельного огнестрельного оружия", – сказано в сообщении.

Данные эксперимента подтвердит баллистическая и судебно-медицинская экспертизы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Уточняется, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатике.

"ГБР активизировало работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства", – заявила пресс-служба.

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, побратим отдавшего на Евромайдане жизнь Виктора Чмиленко и мать солдата ВСУ, который тоже погиб в период с 18 по 21 февраля, рассказали трагические истории тех времен.

Ранее наше издание писало о том, как в 2014 году Революция Достоинства уничтожила режим Януковича.

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