На улице Институтской в Киеве в среду, 11 марта, состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана.
Эксперимент в деле по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года провели следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, и Государственного бюро расследований, передает пресс-служба ведомства.
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
"Цель эксперимента – установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющейся у них нарезного табельного огнестрельного оружия", – сказано в сообщении.
Данные эксперимента подтвердит баллистическая и судебно-медицинская экспертизы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Уточняется, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Незалежности, улицах Институтской и Крещатике.
"ГБР активизировало работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства", – заявила пресс-служба.
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
Следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
dbr.gov.ua
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