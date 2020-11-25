Девушка обнажилась и залезла на шар возле Офиса президента в Киеве

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
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Девушка обнажилась и залезла на шар возле Офиса президента в Киеве

В Киеве возле Офиса президента 25 ноября 32-летняя активистка пыталась провести "голую" акцию протеста.

Как сообщает OBOZREVATEL, она подошла к подъезду здания около 11:10, обнажилась, залезла на шар, выкрикивая "долой насилие".

Активистку задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в Печерское районное управление полиции, составили админпротокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. После девушку отпустили.

Активистка залезла на шар
Девушку задержали
Правоохранители сняли девушку с шара
Активистку сравнили с картиной Пикассо

Конкретная цель неизвестна, однако такое поведение девушки может быть приурочено ко всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартовала 25 ноября.

Поступок активистки уже сравнили с картиной Пикассо "Девушка на шаре".Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активистки Femen провели две акции возле посольства Польши в Киеве, протестуя против абортов в этой стране, – 26 октября и 29 октября.

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