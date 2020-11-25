Девушка обнажилась и залезла на шар возле Офиса президента в Киеве

В Киеве возле Офиса президента 25 ноября 32-летняя активистка пыталась провести "голую" акцию протеста.

Как сообщает OBOZREVATEL, она подошла к подъезду здания около 11:10, обнажилась, залезла на шар, выкрикивая "долой насилие".

Активистку задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в Печерское районное управление полиции, составили админпротокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. После девушку отпустили.

Конкретная цель неизвестна, однако такое поведение девушки может быть приурочено ко всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартовала 25 ноября.

Поступок активистки уже сравнили с картиной Пикассо "Девушка на шаре".Как сообщал OBOZREVATEL, ранее активистки Femen провели две акции возле посольства Польши в Киеве, протестуя против абортов в этой стране, – 26 октября и 29 октября.