Журналист назвал имена участников перестрелки в Украинке

Журналист Владимир Тимофийчук заявил, что к вооруженной перестрелке в Украинке Киевской области якобы причастны Леван Дарсания и Алексей Онуфриенко (Пика).

На своей странице в Facebook он утверждает, что местные бандиты не смогли поделить сферу влияния наркотрафика в городе.

"Решается вопрос о сообщении подозрения организаторам и участникам конфликта, среди которых Леван Дарсания и Алексей Онуфриенко (Пика)", – написал журналист.

По данным Тимофийчука, в "город решили зайти киевские бандиты, а Дарсания, Онуфриенко, Паат и Нагорный решили дать им отпор".

"Ни для кого не секрет, что Украинка – один из городов, утопающий в наркомании. В городе действует куча притонов. В город решили зайти столичные, а Дарсания с Пикой, Паатой и Нагорным решили дать достойный отпор. Мол, "это наша корова и мы ее доим". Они как раз и крышуют это направление", – подчеркнул журналист.

Facebook Владимира Тимофийчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на пляже. Вооруженные ружьями люди совершили около десяти выстрелов.

Полиция установила личности 22 человек, которые могут быть причастны к этому. Среди подозреваемых – местные жители, киевляне и граждане России.

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