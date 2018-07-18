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LadyCity

"Жили в нечеловеческих условиях": под Киевом разоблачили канал продажи в рабство

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Под Киевом правоохранители разоблачили канал продажи девушек в сексуальное рабство. Его организаторами были трое украинцев и один гражданин Китая.

Торговцы людьми выбирали наиболее уязвимых девушек, попавших в сложное финансовое положение. Они вербовали их, устанавливали за ними постоянную слежку, а затем перевозили в КНР, сообщили на странице Национальной полиции Киевской области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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"В Китае девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применяли физическое и моральное насилие, устанавливали бешеные штрафы, которые постепенно втягивали их в долговую кабалу и делали невозможным их возвращение в Украину", ― пояснил начальник областного управления борьбы с торговлей людьми Андрей Ткач.

Задержанным лицам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, генпрокуратура разоблачила масштабную схему торговли детьми. В махинациях была задействована одна из частных клиник.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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