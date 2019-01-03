Жестокое преступление в центре Киева: всплыли фото вероятного убийцы

В сети появились новые фотографии мужчины, которого обвиняют в смертельном нападении на военного в центре Киева.
Согласно со снимками, у него — темная борода, он высокий, крепкого телосложения. Фотографии с камер видеонаблюдения обнародовало издание "Информатор".
"Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки. Следователи продолжают расследование и собирают записи с камер наружного наблюдения. Местонахождение подозреваемого неизвестно", — уточнили в СМИ.
Предполагаемый убийца
Информатор
Предполагаемый убийца
Информатор
Правоохранители считают, что нападавший живет неподалеку места происшествия.
Как писал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову.
По словам очевидцев, конфликт произошел после того, как к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, после чего упал.
Позже выяснилось, что погибшим в ходе перепалки на территории элитного ЖК оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.
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