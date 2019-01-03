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/Криминал

Жестокое преступление в центре Киева: всплыли фото вероятного убийцы

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В сети появились новые фотографии мужчины, которого обвиняют в смертельном нападении на военного в центре Киева.

Согласно со снимками, у него — темная борода, он высокий, крепкого телосложения. Фотографии с камер видеонаблюдения обнародовало издание "Информатор".

"Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки. Следователи продолжают расследование и собирают записи с камер наружного наблюдения. Местонахождение подозреваемого неизвестно", — уточнили в СМИ.

Предполагаемый убийца

Предполагаемый убийца

Информатор

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Предполагаемый убийца

Предполагаемый убийца

Информатор

Правоохранители считают, что нападавший живет неподалеку места происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову.

По словам очевидцев, конфликт произошел после того, как к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, после чего упал.

Позже выяснилось, что погибшим в ходе перепалки на территории элитного ЖК оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешняя власть и "миныстр" авакян ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Большая собака
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