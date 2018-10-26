Жестокие нападения и ограбления: что происходит в столице Украины

Правоохранители говорят, что криминогенная ситуация "улучшается", однако жители и гости Киева ежедневно ощущают на себе обратное. Вал краж, грабежей и разбойных нападений – жертвами преступников становится женщины и дети.

В обзоре OBOZREVATEL – о некоторых преступлениях, которые произошли за неделю в столице.

20 октября в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда четверо неизвестных напали на 30-летнего мужчину. В результате жестокого избиения он потерял сознание. Когда пришел в себя, то обнаружил, что преступники забрали его мобильный телефон.

В этот же день в том же районе, только на улице Луговой, на пешехода напал "маньяк", который нанес несколько ножевых ранений и забрал мобильный телефон. Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу.

21 октября в Печерском районе около 19:00 в одном из домов на улице Анри Барбюса произошло нападение на молодую женщину. Когда она зашла внутрь, то увидела двух мужчин в масках-балаклавах. Преступники вынесли около 300 тысяч гривен.

В этот же день в Подольском районе (возле метро Контрактова площа и памятника Григорию Сковороде) около 23 часов произошла жестокая драка. 25-летний мужчина был доставлен на "скорой" в БСМП с травмами головы, грудной клетки и разрывом печени.

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22 октября в Днепровском районе на проспекте Соборности произошло нападение возле пункта обмена валют. Около 17 часов преступники подбежали к автомобилю KIA, припаркованному напротив обменки, использовали против владельца слезоточивый газ и отобрали сумку с деньгами.

В этот же день в Соломенском районе около 23 часов на территории железнодорожного вокзала (возле подземного перехода) к 20-летнему парню подошли двое мужчин. Угрожая ножом, они заставили его отдать iPhone, наличные и банковскую карту.

23 октября в Голосеевском районе около 14 часов возле одного из домов по улице Антоновича преступник сел в салон автомобиля Volkswagen Touareg, где находилась финансовый директор транспортно-логистической компании. Преступник наставил на нее пистолет и заставил отдать несколько мобильных телефонов, а также кошелек с документами и деньгами (около 7 тысяч гривен).

25 октября в Подольском районе на ул. Фруктовой у 11-летнего мальчика мужчина отобрал мобильный телефон. Преступление произошло в светлое время суток, было около 15 часов.

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