Заложница рассказала, что террорист Каримов не требовал деньги. Видео

Сухроб Каримов, который захватил банк в Киеве, не вымогал деньги. После захвата террорист потребовал лишь вызвать полицию и журналистов.

Об этом украинским СМИ рассказала сотрудница банка Наталья, которую Каримов взял в заложники. Она отметила, что мужчине деньги были не нужны и никакие 40 тысяч гривен он вымогал.

"Пришел он (Каримов – ред.) около 12 часов дня. Он сказал вызвать полицию, потому что у него бомба. Я вообще подумала, что это шутка", – рассказала она.

Наталья отметила, что сперва террорист вел себя агрессивно, но ей удалось расположить его к себе.

"Мы говорили о погоде, звезда, природе, животных", – поделилась девушка.

Также она сообщила, что охраны в помещении банка не было, так что она не могла позвать на помощь и действовала согласно инструкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.