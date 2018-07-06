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LadyCity

"Закопаю с триколором!" В центре Киева устроили потасовку из-за флага России

24.4тЧитать новость на украинском

В центре Киева случилась потасовка из-за пьяной компании, которая размахивала российскими флагами.

Прохожих возмутило такое поведение. Один из них попытался объяснить молодым людям, что "Россия - страна-оккупант". Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил пользователь Андрей Мальков.

"Что вы здесь носитесь с триколором? Я вас с ним в землю закопаю! Такие, как вы, убивают наших пацанов на востоке!" - кричал прохожий.

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При этом в ход пошла нецензурная лексика.

Девушки, в руках которых заметили флаги РФ, объяснили, что они якобы из Херсона и что "русский мир" приветствуется везде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось показательное фото с Донбасса, которое отражает всю суть "русского мира".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
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Петр Невский
Петр Невский
И почему россияне думают, что если они «присоединят» какую-то территорию - то Россию там сразу полюбят. В Крыму что-то не сильно полюбили и стали массово восстанавливать свои украинские паспорта -- https://echo.msk.ru/blog/amountain/2156272-echo/
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2 из 3 ответов | показать все
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Петр Невский, присоединят? Нет такого понятия скрымздили,есть понятие промайданили. С удовольствием жду когда ты лично меня освободишь от путинской аннексии
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Петр Невский, эхо Москвы? Улыбнуло, там тебе лапши на кастрюлю навешают
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