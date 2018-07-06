"Закопаю с триколором!" В центре Киева устроили потасовку из-за флага России

В центре Киева случилась потасовка из-за пьяной компании, которая размахивала российскими флагами.

Прохожих возмутило такое поведение. Один из них попытался объяснить молодым людям, что "Россия - страна-оккупант". Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил пользователь Андрей Мальков.

"Что вы здесь носитесь с триколором? Я вас с ним в землю закопаю! Такие, как вы, убивают наших пацанов на востоке!" - кричал прохожий.

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При этом в ход пошла нецензурная лексика.

Девушки, в руках которых заметили флаги РФ, объяснили, что они якобы из Херсона и что "русский мир" приветствуется везде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось показательное фото с Донбасса, которое отражает всю суть "русского мира".