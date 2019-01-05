В Киеве мать жестоко убила маленькую дочь

В Киеве на Харьковском жилмассиве 5 января женщина убила собственную дочку, после чего сбежала из дома.

Погибшему ребенку было 6 месяцев, пишет "Информатор". Поисками матери продолжают заниматься следователи.

"По рассказу местных жителей, женщина, которая проживала на 10 этаже дома, убила собственного ребенка. По неподтвержденным данным, она задушила 6-месячную девочку", — пояснили в СМИ.

Место происшествия "Информатор"

Продавщица в магазине рядом с местом ЧП сообщила, что видела разыскиваемую женщину утром, однако потом она исчезла.

Место происшествия "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве двоих детей нашли мертвыми в одном из озер Киева. Под подозрение попала их мать, которая исчезла сразу после смерти детей. Женщину задержали в другой области в неадекватном состоянии.

Следствию Екатерина Бабкина заявила, что убила детей, потому что "так для них будет лучше". Также она сообщила, что хотела совершить самоубийство, но не смогла.

После этого Екатерину Бабкину признали психически больной и поместили на лечение в клинику.