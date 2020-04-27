Задержанному чиновнику КГГА срочно вызвали скорую помощь

Задержанному полицией заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, у чиновника якобы есть хронические заболевания.

Отметим, что Слончака задержали согласно статье 208 УПК (Задержание уполномоченным должностным лицом). Предварительно сегодня, 27 апреля, ему вручат подозрение и изберут меру пресечения.

Владимир Слончак

Напомним, что вечером 26 апреля в Киеве за незначительное нарушение правил дорожного движения, во время которого ситуация перешла в конфликт с дракой, задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с возможным взяточничеством со стороны его первого заместителя Николая Поворозника.

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