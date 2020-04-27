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27 апреля • обновлено в 10:44
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/ Криминал

Задержанному чиновнику КГГА срочно вызвали скорую помощь

11т
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Задержанному полицией заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, у чиновника якобы есть хронические заболевания.

Отметим, что Слончака задержали согласно статье 208 УПК (Задержание уполномоченным должностным лицом). Предварительно сегодня, 27 апреля, ему вручат подозрение и изберут меру пресечения.

Владимир Слончак

Владимир Слончак

Напомним, что вечером 26 апреля в Киеве за незначительное нарушение правил дорожного движения, во время которого ситуация перешла в конфликт с дракой, задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с возможным взяточничеством со стороны его первого заместителя Николая Поворозника.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
скорая помощь КГГА
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
обострение хитрости и порок нахальства, блин. То такой крутой, то как только прижали - сразу дольной и несчастный
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1
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Roma Roma
Roma Roma
Обсос! Ты Украинский сайт или.....
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1
Roma Roma
Roma Roma
Сташинский Богдан, это не тебе убого у вопрос стоял? И вообще, что с тобой? Ты хоть когда нибудь спишь? Или скрута? То есть денег совсем ноль? На переработку пошёл?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Roma Roma, ну да украинский :xyinia.com
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Символично, только скотью и мерзости прижимают хвост за воровство, еоррупци., беспредел. превышение власти...сразу же скорая, клетчатый плед, Феофания...ну потом залог и...Поросёнок фунтик ни в чём не виноват или...Рахфик ни ф тчёмь не финофат!
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3
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