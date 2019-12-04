За пост – $1 миллион: в Киеве на взятке задержали топ-ученых академии

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции во время государственных закупок.

Они потребовали от коммерсанта более $50 тысяч "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, которые входят в сферу управления академии. Об этом написала пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также чиновники предлагали бизнесмену за $1 миллион должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В Киеве на взятке задержали топ-ученых академии СБУ

Правоохранители задержали двух фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей взятки.

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины на взятке СБУ

Они требовали от бизнесмена деньги СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины на взятке СБУ

Они требовали от бизнесмена деньги СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины на взятке СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Накануне глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА погорел на взятке в $10 тыс.

Также в Киеве задержали двух мошенников при попытке присвоить 750 тысяч евро за мандат народного депутата. Всего задержанные пытались выманить 1,5 миллиона евро у женщины "за содействие в назначении на политическую должность".

Также сотрудник Оболонского управления полиции города требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства.

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