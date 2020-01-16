"Взрывом раздробило ноги": стали известны новые подробности покушения на директора школы в Киеве

Громкое покушение на директора спортшколы в Киеве, которого подорвали гранатой, получил продолжение. Осужденный за преступление попытался себя "обелить".

15 января в Верховном суде Украины рассматривалась кассация Вадима Токунова. Мужчина отсидел срок за то, что летом 2009 года установил растяжку с гранатой у двери директора спортшколы Киева Виталия Сальникова. В результате взрыва пострадавший получил тяжелые травмы, но выжил.

В кассации Толкунов требовал отменить решение Соломенского суда и направить дело на повторное рассмотрение. Расследование он считал беспредельным. Однако суд не удовлетворил кассацию.

Вадим Токунов (слева)

В комментарии OBOZREVATEL Виталий Сальников рассказал, что Токунов после освобождения угрожал ему расправой.

"Как-то после заседания он подошел ко мне и сказал, чтобы я не думал, что на этом все закончится и что он оторвет мне голову. Но для меня все эти угрозы… Понимаете, я не боялся большего", – рассказал он.

Виталий Сальников

Заседания в Верховном суде Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, владельца автомобиля "Волга", при взрыве в котором в Киеве пострадали дети, приговорили к пяти годам тюремного заключения.

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