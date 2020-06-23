Взрыв в доме в Киеве: спасатели закончили разбор завалов, жертв больше не найдено
В Киеве произошел взрыв в жилом доме
Во вторник, 23 июня, спасатели закончили разбор завалов в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, где произошел взрыв.
В общем были обнаружены тела пяти жертв ЧП. Больше погибших под завалами нет. Об этом написала пресс -служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте.
"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – говорится в сообщении.
По состоянию на 11:00 23 июня до проведения работ было привлечено 223 человека и 44 единицы техники. Координация работ осуществлялась Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Были обнаружены тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.