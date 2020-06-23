Взрыв в доме в Киеве: спасатели закончили разбор завалов, жертв больше не найдено

В Киеве произошел взрыв в жилом доме

Во вторник, 23 июня, спасатели закончили разбор завалов в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, где произошел взрыв.

В общем были обнаружены тела пяти жертв ЧП. Больше погибших под завалами нет. Об этом написала пресс -служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте.

"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 23 июня до проведения работ было привлечено 223 человека и 44 единицы техники. Координация работ осуществлялась Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

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