Есть две версии: в МВД рассказали о возможной причине взрыва многоэтажки в Киеве

Правоохранители не исключают, что причиной взрыва в многоэтажном жилом доме в Киеве 21 июня стала утечка газа.

Но при этом рассматривают и версию подрыва взрывного устройства. Об этом на месте происшествия заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Укринформ".

"Рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство", – сказал он.

По словам главы МВД, образцы собранных на месте материалов специалисты уже отправили на экспертизу.

Со своей стороны глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что в результате взрыва в столичной многоэтажке по улице Крушельницкой, 1/5 погибли два человека. Он добавил, что окончательная квалификация события и причины взрыва будут известны после тщательного осмотра и предварительных выводов взрывотехников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в девятиэтажном доме Киева 21 июня осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра взрыва. При этом из-за взрывной волны у неподалеку припаркованных авто повыбивало окна.