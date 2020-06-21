В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке на проспекте Григоренко, 41. В результате были повреждены несколько этажей.

По данным ГСЧС, под завалами находятся люди, информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. В сети опубликовали фото и видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением междуэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", – информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на место ЧП срочно выехали все аварийные службы, а также медики и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечено 46 спасателей и 9 единиц техники.

Был эвакуирован 21 человек. Кроме этого, из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и проводилось деблокирование еще трех.

По словам очевидцев, звук от взрыва в многоэтажке на Позняках был слышен на весь район, в результате разрушено по меньшей мере шесть квартир.

В многоэтажке Киева взорвался газ (Facebook Киева оперативного)

ЧП произошло на проспекте Григоренко, 41

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео (Фото из соцсетей)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в частном дворе произошел взрыв гранаты, в результате которого один человек погиб, а другой получил осколочные ранения.