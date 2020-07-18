Взрыв на "Шулявской” в Киеве: полиция сообщила о новых пострадавших

В результате взрыва возле метро в Киеве пострадало 4 человека. Канал 24

В результате взрыва возле метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.

Об этом сообщил сайт Национальной полиции. Сведения по факту взрыва внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне. Инцидент произошел в 20:08.