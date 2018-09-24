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Выстрелил в ногу: на АЗС под Киевом произошли разборки

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Под Киевом в с. Рокитное пьяный местный житель открыл стрельбу на автозаправочной станции. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, злоумышленник устроил "разборки", в ходе которых достал травматическое оружие и начал угрожать потерпевшему.

"Между двумя мужчинами на АЗС возникла ссора. Чтобы довести свою правоту, один их них достал пистолет и сначала выстрелил в воздух, а потом попал в ногу оппоненту", — сообщили правоохранители.

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Стрелок скрылся с места преступления, бросив оружие, однако полиции удалось задержать его неподалеку от места происшествия. Подозреваемым оказался 54-летний мужчина.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева девушке посреди улицы прострелили руку в тот момент, когда она целовалась со своим парнем. Обнаруженный полицией стрелок заявил, что так наказывал ее за неподобающее поведение.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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