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23 октября • обновлено в 13:17
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Под Киевом посреди улицы украли младенца: приметы похитителей

1.5т Читать материал на украинском

В пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла маленького ребенка. Она познакомилась с семьей малыша под предлогом помощи малоимущим.

В комментарии для OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киеве Николай Жукович подтвердил факт похищения. По области ввели план "Перехват" с ориентировкой на легковой автомобиль.

В группе "Територіальна громада Коцюбинського" в Facebook сообщили, что похитительница ребенка приехала на знакомство с малоимущей семьей, чтобы предоставить ей помощь. Мать с ребенком собирались пойти на почту, женщина вызвалась составить компанию и последить за малышом в коляске на улице.

Как только мать зашла в здание почты, злоумышленница скрылась с коляской на автомобиле Lanos серого цвета, за рулем которого был мужчина.

Под Киевом посреди улицы украли младенца: приметы похитителей

"Приметы женщины: лет 25, черные волосы, веснушки, темные очки. Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку", – уточнили в соцсети.

Фото предполагаемых похитителей

Фото предполагаемых похитителей

Facebook Ирина Данилова

Под Киевом посреди улицы украли младенца: приметы похитителей
Под Киевом посреди улицы украли младенца: приметы похитителей

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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Собутильница?
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