"Все подписи исчезли!" В Киеве разгорелся скандал из-за ручек на выборах

В Киеве на избирательном участке разгорелся скандал из-за якобы исчезающих чернил в ручках, которые раздают участникам голосования.

Речь идет о 417-м участке в Днепровском районе, сообщили в группе "Евромайдан" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

Киевляне заявили, что в бланке, где участники голосования расписываются о получении бюллетеня, якобы исчезли их подписи.

"Член комиссии выдавал людям ручку, после которой исчезали подписи. Есть два человека, которые подтверждают", – пояснил один из участников голосования.

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На одном из опубликованных видео избиратели показали, что в строке с фамилией трех людей остались только галочки, которые ставят члены комиссии, а сами подписи отсутствуют.

"Все подписи исчезли. Вот эти три нижних автоматически исчезают", – заявили избиратели.

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Работницы комиссии заявили, что эту ручку им подложили на стол, а на всем участке используются одинаковые чернила.

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Как писал OBOZREVATEL, в Херсонской области один из избирательных участков не смог вовремя открыться, потому что бюллетени испортили штампом "Выбыл".

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