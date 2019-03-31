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/Криминал

"Все подписи исчезли!" В Киеве разгорелся скандал из-за ручек на выборах

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В Киеве на избирательном участке разгорелся скандал из-за якобы исчезающих чернил в ручках, которые раздают участникам голосования.

Речь идет о 417-м участке в Днепровском районе, сообщили в группе "Евромайдан" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

Киевляне заявили, что в бланке, где участники голосования расписываются о получении бюллетеня, якобы исчезли их подписи.

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"Член комиссии выдавал людям ручку, после которой исчезали подписи. Есть два человека, которые подтверждают", – пояснил один из участников голосования.

"Все подписи исчезли!" В Киеве разгорелся скандал из-за ручек на выборах

Скриншот

На одном из опубликованных видео избиратели показали, что в строке с фамилией трех людей остались только галочки, которые ставят члены комиссии, а сами подписи отсутствуют.

"Все подписи исчезли. Вот эти три нижних автоматически исчезают", – заявили избиратели.

"Все подписи исчезли!" В Киеве разгорелся скандал из-за ручек на выборах

Скриншот

Работницы комиссии заявили, что эту ручку им подложили на стол, а на всем участке используются одинаковые чернила.

"Все подписи исчезли!" В Киеве разгорелся скандал из-за ручек на выборах

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Херсонской области один из избирательных участков не смог вовремя открыться, потому что бюллетени испортили штампом "Выбыл".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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