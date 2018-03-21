В Киеве во дворе дома обнаружили мертвого младенца

В Киеве в контейнере одного из домов в Деснянском районе было найдено тело младенца.

Страшную находку на ул. Космонавта Волкова обнаружил коммунальный работник, сообщили "Обозревателю" медики.

На место была вызвана полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также полиция разыскивает мать ребенка.

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Место происшествия Гугл. Карты

Страшную находку обнаружили возле 9-этажного дома на ул. Волкова Гугл. Карты

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Фастове были задержаны подозреваемые в убийстве 42-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой. Женщине нанесли более 20 ножевых ранений рядом с детским садиком.