Из приюта под Киевом похитили четырех детей: опубликованы фото

На Киевщине из приюта похитили четырех детей, которые являются друг другу родными братьями и сестрами. В похищении правохранители подозревают их собственных родителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в области, инцидент произошел 16 апреля в Макаровском районном центре социальной поддержки детей и семей. Родители самовольно посадили детей в авто и скрылись в неизвестном направлении.

Приметы детей: Дудка Светлана, 2008 года рождения, рост 131 см, волосы светло-русые, средней длины, глаза светлые. На момент похищения была одета в серое платье, темно-синюю куртку, фиолетовые колготки и розовые кроссовки.

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Дудка Олег, 2012 года рождения, рост 120 см, короткие светлые волосы, голубые глаза. На момент похищения был одет в красную "олимпийку", коричневые брюки, черную шапку с синей полоской и черные кроссовки.

Светлана и Олег Національна поліція

Дудка Руслан, 2005 года рождения, рост 145 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Дудка Ангелина, 2010 года рождения, рост 122 см, длинные темные волосы. Была одета в вельветовые черные лосины с красными цветами, розовую кофту и шлепанцы.

Руслан и Ангелина Національна поліція

"Четыре года назад родители были вынуждены отдать четверо своих детей в центр социальной поддержки детей в пгт. Макаров, поскольку дом, где они проживали, полностью сгорел. В то время семья находилась в плачевном материальном положении", ― пояснили в полиции.

Сообщается также, что 38-летний отец и 35-летняя мать малышей не лишены родительских прав, но не единожды пытались забрать детей без разрешения администрации приюта.

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