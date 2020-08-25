В центре Киева устроили стрельбу из-за парковки автомобиля

Полицейские прибыли на место конфликта со стрельбой в центре Киева. Фото: Facebook Нацполиции

В Киеве на бульваре Дружбы народов возле гостиницы “Дружба” произошел конфликт со стрельбой.

По информации источника OBOZREVATEL, в полицию поступила информация о стрельбе возле гостиницы. Предварительно о пострадавших сообщений нет.

Правоохранители прибыли для осмотра места происшествия, но отстрелянных гильз не обнаружили.

Участников инцидента доставили в Печерский райотдел полиции.

Конфликт, по словам источника, возник из-за парковки автомобиля.

Предположительно, правоохранители могут открыть уголовное производство по ст. 286 Криминального кодекса Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение”).

Инцидент со стрельбой произошел возле гостиницы "Дружба" (Google)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве на Бессарабский площади около развлекательного комплекса "Арена" произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия есть пострадавшие.

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